18. Oktober 2018, 18:21 Uhr Debatte@SZ Wer zieht in der CSU nun Konsequenzen?

Auszüge aus einer Diskussion in SZ-Internet-Foren

"Wer sollte in der CSU seinen Posten räumen?" Das fragte die SZ die Nutzer ihrer Internet-Foren. Hier Antworten in Auszügen:

"Zitat: ,Söder, als Spitzenkandidat immerhin direkt verantwortlich für das Abschneiden bei der Landtagswahl, scheint fest im Sattel zu sitzen.' - Das ist auch eine Frage der politischen Vernunft. Würde man in der CSU Söder und Seehofer absägen, dann wäre die Partei komplett kopf- und führungslos. Was das einbringt, das hat die SPD mit dem Absägen von Martin Schulz doch vor kurzem eindringlich vor Augen geführt. Natürlich hat auch Herr Söder schwere Fehler gemacht, aber die CSU ist immer noch stärkste Kraft. Sie kann in einer Koalitionsregierung an der Macht bleiben. Da wäre es völliger Blödsinn, den Frontmann, der immerhin doch noch 37 Prozent plus x ,geholt hat' (in Umfragen stand die CSU auch schon bei 33 Prozent), auszutauschen. Söder hat einen erheblichen Anteil an dem Debakel und er wird auch die Verantwortung tragen müssen. Warum sollte jetzt ein(e) andere(r) die undankbare Aufgabe übernehmen müssen, mit den freien Wählern oder einem anderen Koalitionspartner im Nacken regieren zu müssen?" (NetFiddler auf SZ.de)

"Sowohl Herr Söder als auch Herr Seehofer. Aber dafür müssten sie erst mal die Fähigkeit und Bereitschaft zeigen, Fehler einzugestehen. Der Wahlabend hat gezeigt, dass wir darauf noch lange warten müssen." (toschi auf SZ.de)

"Nun, Stand der Dinge ist wohl, dass weder Seehofer noch Söder an Rücktritt denken. Sind halt doch noch echte Ehrenmänner, von wegen Fehler eingestehen und Konsequenzen tragen..." (Christian Döß auf SZ.de)

"Hätte schlimmer kommen können für die CSU! Hauptsache ist, dass es keine Koalition mit den Grünen gibt." (Steuerverschwender auf SZ.de)

"Söder sitzt fest im Sattel, solange ihn die Fraktion unterstützt. Wenn Söder als Chef einer Koalitionsregierung weitermachen kann, wird ihn die CSU nicht stürzen. Und Seehofer? Ich sehe es wie die Herren Deininger und Wittl: So sicher ist sein Rücktritt nicht (zumindest aus der gegenwärtigen Sicht). Ich persönlich sehe ihn auch nicht als den Alleinschuldigen an der Misere." (Monikamm207 auf SZ.de)

"Wieso sollte überhaupt einer seinen Posten räumen? Die krachende Wahlniederlage: ,Schuld' daran sind weniger die CSU-Oberen denn vielmehr die Wähler: Wenn die den Anstand verlieren und neuerlich Neunazis wählen, ja jeh, da können die anderen Parteien eher herzlich wenig dafür. Anstand, Moral und Demokratieverständnis ist halt nicht jedem gegeben. Und selbst wenn man den Kopf von Söder oder Seehofer rollen sehen wollte: Ja Jesum, wer soll denn nachfolgen? Ein Dobrindt? Ein Herrmann? Eine Aigner? - Au weia! Dann kann man auch gleich ein leeres Goldfischglas auf den Stuhl des Vorsitzenden stellen..." (autocrator auf SZ.de)

"Ich wünsche mir und hoffe, dass dieser unerträgliche unchristlich unsoziale Chauvinismus abgewählt wird und dessen sämtliche Protagonisten Seehofer, Söder, Dobrindt etcetera." (Maria233 auf SZ.de)

"Eines steht fest: Bayern und Deutschland haben deutlich Bessere als Seehofer, Söder, Scheuer, Dobrindt und Konsorten verdient." (Cpt. Peper auf SZ.de)

