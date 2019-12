Zum zweiten Mal in diesem Jahr haben Unbekannte in München einen Brandanschlag auf Datenleitungen der Firma Vodafone verübt. Passanten hätten am Donnerstag gegen 5 Uhr früh Qualm an der Leinthalerbrücke in Oberföhring entdeckt, teilte die Polizei mit. Dort verlaufen durch einen Kabelschacht Glasfaser-Fernleitungen. Ersten Ermittlungen zufolge wurde Benzin über die Kabel geschüttet und angezündet. Wäre der Brand nicht früh entdeckt und von der Feuerwehr gelöscht worden, hätte ein Schaden an den Kabeln wohl auch den Datenverkehr der Landeshauptstadt beeinträchtigen können, hieß es. Im März gab es schon einmal eine Brandstiftung an Kabeln der Firma Vodafone an der John-F.-Kennedy-Brücke. Damals fiel der Schaden aber erst auf, als Kunden Störungen im Datenverkehr meldeten. Der Staatsschutz ermittelt, die Polizei vermutet die Täter im linksradikalen Spektrum. In den vergangenen Jahren hatte es auch Anschläge auf Autos der Telekom gegeben.