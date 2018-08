21. August 2018, 18:45 Uhr Beleidigung und Volksverhetzung Seniorinnen beschimpfen deutsch-eritreische Gäste

Mit ihren ausländerfeindlichen Beschimpfungen sind zwei Seniorinnen aus Schwabing offensichtlich genau an die richtige Adresse geraten. Die 74 und 76 Jahre alten Frauen standen laut Polizeibericht "sichtlich betrunken" am Freitag gegen 21 Uhr vor einem Lokal an der Feilitzschstraße, als dort eine deutsch-eritreische Familie vorbeiging. Diese musste sich von den Frauen wüst beleidigen lassen, sie riefen unter anderem: "Sch... Asylanten, geht doch dorthin zurück, wo ihr herkommt." Daraufhin alarmierte das Familienoberhaupt, ein Unternehmer aus Duisburg, der mit seiner achtköpfigen Familie als Tourist in München war, die Polizei. Worauf sich das Duo erregte, es sei "unfassbar, dass Menschen zweiter Klasse die Polizei holen dürfen". Doch die kam natürlich den Touristen zu Hilfe, jetzt wird gegen die Seniorinnen wegen Beleidigung und Volksverhetzung ermittelt.