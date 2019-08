Die S-Bahn ist bei den Arbeiten zur Modernisierung der Stammstrecke offenbar gut vorangekommen, die Zeit der Wochenend-Sperrungen zwischen Pasing und Ostbahnhof jedenfalls ist erst einmal vorbei. Zu Einschränkungen kommt es allerdings noch am Marienplatz: Dieser wird in dieser Woche nur in Richtung Ostbahnhof angefahren. Fahrgäste in Richtung Pasing können weiterfahren bis zum Stachus und in die Gegenrichtung umsteigen, um zurückzufahren.