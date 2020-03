Wegen mehrerer Brückenarbeiten am Flughafen kommt es in den Nächten bis 6. März sowie vom 9. März bis 13. März zu Einschränkungen auf den S-Bahn-Linien S 1 und S 8. Jeweils von 21.30 bis 3.30 Uhr muss sowohl die S-8-Strecke zwischen Ismaning und Flughafen als auch die S-1-Strecke zwischen Neufahrn und Flughafen für den Zugverkehr gesperrt werden. Die Bahn richtet für die gesperrten Abschnitte einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein. Weitere Details finden die Fahrgäste im Internet unter s-bahn-muenchen.de/baustellen sowie unter bauinfos.deutschebahn.com. Alle Fahrplanänderungen sind in der elektronischen Fahrplanauskunft im Internet und an den Fahrkartenautomaten berücksichtigt. Telefonisch ist der Kundendialog der S-Bahn unter der Nummer 089/ 20 35 50 00 zu erreichen.