6. Juni 2019, 18:46 Uhr Bauarbeiten Einschränkungen im Busverkehr

Wegen Straßenbauarbeiten in der Truderinger Straße kommt es im Busverkehr zu größeren Einschränkungen: Von Dienstag, 11. Juni, an bis voraussichtlich Ende Oktober werden die Linien 185, 192, 193, 194 und N79 in Fahrtrichtung Truderinger Bahnhof zwischen den Haltestellen Bajuwarenstraße beziehungsweise Wasserburger Landstraße und Trudering Bahnhof umgeleitet. Die Fahrzeit verlängert sich um zehn Minuten. Die Buslinie 139 fährt den Bahnhof nur von Montag bis Freitag tagsüber im 20-Minuten-Takt an.