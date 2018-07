30. Juli 2018, 18:47 Uhr Aufgeheiztes Auto Hund löst Alarm aus - und wird so gerettet

Der Alarmanlage im Auto seine Herrchens verdankt ein kleiner Hund möglicherweise sein Leben. Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung fiel am Samstag gegen 17.50 Uhr in der Westenrieder Straße in der Altstadt ein geparkter Pkw auf, bei dem in unregelmäßigen Abstanden die Alarmanlage losging. Im Innenraum des Autos entdeckte der Verkehrsüberwacher einen kleinen weißen Hund, der dort hin und her sprang und dadurch die Anlage auslöste. Der Mann rief die Polizei, die konnte das Tier, einen Lhasa Apso, durch das halbgeöffnete Schiebedach aus dem Auto befreien und unversehrt mit zur Inspektion 11 nehmen. Der Halter der Wagens, ein 40-jähriger Tourist aus Amerika, wurde per Verwarnung wegen Falschparkens auch über den Verbleib seines Hundes informiert. Als dieser seinen Hund in der Wache abholte, zeigte er sich laut Polizei "wenig einsichtig".