Im Landkreis München dürfen ab sofort wieder Schlauchboote auf der Isar fahren. Das hat das Münchner Landratsamt am Montag mitgeteilt, nachdem es fürs vergangene Wochenende ein Fahrverbot verhängt hatte. Der Grund war die schlechte Wettervorhersage mit starkem Regen. Das führt regelmäßig dazu, dass die Strömung der Isar teils reißend und das Wasser trüb wird, außerdem kann herumschwimmendes Treibholz die Boote beschädigen oder gar Menschen verletzen. Vor etwa zwei Wochen kenterten so viele Schlauchboote, dass bei den vielen Rettungsaktionen auch die Helfer an ihre Grenzen gerieten. Nun hat sich der Fluss wieder soweit beruhigt, dass Schlauchboottouren erlaubt sind. Für das Stadtgebiet ist das Verbot allerdings noch nicht offiziell wieder aufgehoben worden.