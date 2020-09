Die Polizei hat am Dienstag einen Mann in Windeln angehalten, der mit einem Tretroller auf der Sonnenstraße in Richtung Stachus unterwegs war. Wie das Polizeipräsidium am Mittwoch mitteilte, trug er außer der Windel nur einen Strampelanzug. Obwohl er einen Schnuller im Mund hatte, konnten die Beamten in Erfahrung bringen, dass es sich um einen 49-Jährigen aus dem Landkreis München handelte. Seinen Auftritt konnte er weder mit Karneval noch mit einer verlorenen Wette rechtfertigen. Die Beamten vermuteten besondere sexuelle Vorlieben als Grund und erstatteten Anzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses.