14. November 2018, 18:29 Uhr Arbeiten am Gleis Baustellen im Trambahnnetz

Monatelang mussten die Anwohner in Bogenhausen mit Einschränkungen leben, doch seit Ende Oktober sind die Bauarbeiten am Tramgleis in der Ismaninger Straße abgeschlossen. Aber das Münchner Trambahnnetz ist im Grunde eine nie endende Baustelle. Derzeit werkeln die Arbeiter noch an den Tramgleisen an der Müllerstraße. Auf der rund 200 Meter langen Strecke zwischen der Lindwurmstraße und der Müllerstraße steht die Erneuerung der drei Gleise inklusive zweier Weichen und zweier Kreuzungen an. Wenn alles gutgeht, sollten die Arbeiten bis zum 8. Dezember abgeschlossen sein. Bis dahin verkehrt die Linie 16 nur zwischen Romanplatz und Hauptbahnhof, zwischen Isartor, Effnerplatz und St. Emmeram fährt die Ersatztramlinie 36. Die Linie 17 verkehrt zwischen Amalienburgstraße und Sendlinger Tor normal. Zwischen Isartor und Max-Weber-Platz fährt die Tram 37. Nächstes Jahr stehen dann ebenfalls größere Arbeiten im Münchner Tramnetz an. So wird der Romanplatz vom Frühjahr an umgestaltet. Die aus der Innenstadt kommenden Straßenbahnen der Linien 16 und 17 werden dort vorzeitig wenden. Die Arbeiten an der provisorischen Wendeschleife sind nach Auskunft der MVG fast abgeschlossen.