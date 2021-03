Mit Steinen und Wurfgegenständen in den Taschen: Zwei Schüler sind am Sonntag um 17.30 Uhr an der östlichen Ausfahrt des Candidtunnels von der Polizei gefasst worden. In diesem Bereich der Candidstraße suchte die Polizei seit Anfang März nach Steinwerfern. Mehrere Fahrzeuge wurden durch Stein- und Eierwürfe von oben beschädigt. Der Verdacht fiel auf die Jungen, nachdem eine Streife die beiden an einem anderen Ort beim Werfen von Steinen beobachtet hatte. Ein Video auf dem Handy der Kinder zeigte sie zudem bei einer der Taten. Die Schüler gaben einige Taten zu, die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.