Wegen der Bauarbeitern am U-Bahnhof Sendlinger Tor kommt es am Wochenende wieder zu Einschränkungen bei den Linien U1 und U2. Von diesem Freitag, 23 Uhr, bis Montag, 14. Oktober, 5 Uhr, kann der Abschnitt zwischen Hauptbahnhof und Kolumbusplatz nur eingleisig befahren werden. Die U1 verkehrt im Norden zwischen Olympia-Einkaufszentrum und Hauptbahnhof im Zehn-Minuten-Takt. Im Südteil verkehrt die U1 nur zwischen Mangfall- und Kolumbusplatz alle zwölf Minuten. Die Verbindung zwischen Kolumbusplatz und Hauptbahnhof stellt die U2 alle zwölf Minuten her. Zwischen Feldmoching und Hauptbahnhof gilt der übliche Zehn-Minuten-Takt. Am Hauptbahnhof ist zur Weiterfahrt in beiden Richtungen ein Umstieg erforderlich. Die Verstärkerlinie U8 entfällt.