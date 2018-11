13. November 2018, 18:45 Uhr Am Jahrestag der Reichspogromnacht Nazis planten Marsch auf die Feldherrnhalle

Einen Marsch auf die Feldherrnhalle wollte nach Informationen der Süddeutschen Zeitung am 9. November ein polizeibekannter Neonazi zusammen mit fünf Gesinnungsgenossen unternehmen. Die Hitler-Verehrer wollten dort offenbar Kerzen in Erinnerung an die dort beim gescheiterten Putsch des Jahres 1923 getöteten Nazis aufstellen und damit am Jahrestag der Reichspogromnacht provozieren. Das gelang ihnen jedoch nicht. Die Polizei hatte offenbar Wind von der Sache bekommen. Am Isartorplatz beendete sie den Spuk und schickte die Nazis nach Hause.