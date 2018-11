14. November 2018, 18:29 Uhr Am Hart Nazi-Schmierereien auf dem Spielplatz

Ein großes Hakenkreuz und eine antisemitische Drohung, den Satz "Merkel muss weg" sowie weitere Parolen bis hin zu Schmähungen der Polizei haben mehrere Unbekannte zwischen 5. und 12. November auf Steine an einem Spielplatz am Hildegard-von-Bingen-Anger am Hart gesprüht. Die Polizei entfernte die Symbole und Schmähschriften. Den Schaden beziffert sie auf mehrere hundert Euro. Die Staatsschützer vom Kommissariat 44, das für politisch rechts motivierte Kriminalität zuständig ist, suchen jetzt Zeugen (Telefon 089/29100). Die Graffiti sind keine Bagatelle: Die Täter haben sich nicht nur der Sachbeschädigung, sondern auch der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und wohl der Volksverhetzung schuldig gemacht.