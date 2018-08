20. August 2018, 06:42 Uhr Am Hart Falscher Polizist als Betrüger

Bargeld und Schmuck im Wert von mehr als 10 000 Euro hat ein Betrüger, der sich als Kripo-Beamter "Herr Bach" ausgab, bei einer 79-jährigen Rentnerin im Münchner Stadtviertel Am Hart erbeutet. Er machte der Dame am Telefon weis, es seien Einbrecher in der Umgebung festgenommen worden, nun seien Seriennummern von Bargeld bei ihr zu überprüfen. Natürlich fand der Betrüger "gefälschte Scheine" und ließ alles Bargeld sowie den Goldschmuck der Rentnerin ("Spurensicherung") in einer Plastiktüte von einem etwa 20 bis 25 Jahre alten, 1,75 Meter großen Mann mit dunkelblonden, mittellangen Haaren, dunkelblauer Stoffhose und anthrazitfarbener Jacke im Bachstelzenweg abholen. Die Polizei sucht Zeugen.