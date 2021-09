Kostenlos fahren in deutschen Städten

Wer ein Abo des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds (MVV) hat, kann von Montag, 13. September, bis Sonntag, 26. September, ohne zusätzliche Kosten das Bus- und Bahnangebot in rund 100 Verkehrsverbünden oder Verkehrsunternehmen in ganz Deutschland nutzen - sei es in Hamburg, Berlin, Stuttgart oder Köln. Ob das Abo übertragbar ist oder nicht und ob es über die Münchner Verkehrsgesellschaft oder die S-Bahn München abgeschlossen wurde, spielt dabei keine Rolle. Um das Angebot nutzen zu können, das für rund 95 Prozent des deutschen öffentlichen Nahverkehrs gilt, ist vorab lediglich eine Online-Registrierung auf der Internetseite besserweiter.de/abo-upgrade nötig.

Das Angebot ist eine Aktion des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen und soll ein Dankeschön sein an alle, die Bus und Bahn während der Corona-Pandemie die Treue gehalten haben. Auch im MVV bietet die Aktion für Teilnehmende freie Fahrt im gesamten Verbundgebiet. Wer im Fernverkehr der Bahn reisen möchte, kann im Rahmen der Aktion vergünstigt eine Probe-Bahncard-25 kaufen. Wer übrigens überlegt, für welche Ausflüge man das Angebot nutzen könnte, findet auf der Seite besserweiter.de entsprechende Tipps.