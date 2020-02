Gedrängelt, rechts überholt, links ausgebremst: Die Rücksichtslosigkeit eines polizeibekannten 38-Jährigen aus Augsburg hatte am Samstagmorgen in mehrfacher Hinsicht Konsequenzen. Das Manöver auf der A 92 nahe Oberschleißheim löste einen Unfall aus, bei dem ein Auto umkippte und zwei Menschen verletzt wurden. Der Verursacher kam wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft. Er hat sich möglicherweise eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr schuldig gemacht.

© SZ vom 26.02.2020 / bm Feedback