Den Münchner Christkindlmarkt rund um das Neue Rathaus haben nach Schätzungen des Wirtschaftsreferats in diesem Advent 100 000 Menschen mehr als im vergangenen Jahr besucht. Damit schlenderten etwa 3,1 Millionen Besucher, darunter viele Touristen aus der ganzen Welt, über den traditionellen Markt. Für München gab es übrigens eine besondere Bescherung: Der Weihnachtsbaum, der von der diesjährigen Spendergemeinde Freyung-Grafenau ursprünglich für den Marienplatz vorgesehen war, aber beim Abtransport zerbrach, kommt nun in Form von Ruhebänken zum Mariahilfplatz auf die Auer Dult. So erfüllt der sogenannte Pannenbaum doch noch eine Funktion.