Noch nie gab es in München so viele Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb von 24 Stunden: Für Mittwoch, 21. Oktober, wurden laut der Stadt 290 neue Fälle registriert. Am 30. März gab es mit 245 Neuinfektionen den bisherigen Höchststand. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt für München laut Robert-Koch-Institut 82,4 und damit zehn Punkte mehr als am Montag. In dieser Zeit ist ein neuer Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus bekannt geworden.