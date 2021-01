257 Neuinfektionen an einem Tag

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist erstmals seit Ende Oktober wieder unter die Marke von 100 gefallen. Laut Robert-Koch-Institut haben sich in den vergangenen sieben Tagen in München 93 Menschen pro 100 000 Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt. Für den Mittwoch meldet die Stadt 257 Neuinfektionen und sechs weitere Todesfälle. Lockdown, Masken und Abstandsregeln haben neben der sinkenden Inzidenz noch einen erfreulichen Nebeneffekt. In der aktuellen Grippesaison sind laut Gesundheitsreferat bisher erst zehn Influenza-Infektionen gemeldet worden, gegenüber 553 Fällen im Vorjahreszeitraum. Eine Impfung gegen die Grippe sei aber immer noch ratsam, heißt es.