Die Sängerin ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Sie lebte seit Jahrzehnten abgeschieden in der Schweiz am Zürichsee.

Die Rocksängerin Tina Turner ist tot. Die gebürtige Amerikanerin starb am Mittwoch im Alter von 83 Jahren in der Schweiz, wo sie seit vielen Jahren lebte. Wie ein Sprecher am Abend bekannt gab, sei sie nach langer Krankheit in Küsnacht gestorben.

Die "Queen of Rock 'n' Roll" feierte ihre größten Erfolge in den 80er- und 90er-Jahren. Nach einer Abschiedstournee 2009 zog sie sich im Alter von 70 Jahren ins Privatleben zurück. Sie genoss nach eigenen Angaben nach Jahrzehnten harter Arbeit fortan das Leben ohne Verpflichtungen. Turner zeigte sich danach nur noch selten in der Öffentlichkeit. Mit ihrem 16 Jahre jüngeren deutschen Partner Erwin Bach lebte sie seit den 90er-Jahren am Zürichsee in der Schweiz.

Turner hatte zwei leibliche Söhne, die mit 59 und 62 Jahren vor ihr gestorben sind. Sie selbst hatte Darmkrebs und Nierenversagen. Ihr Mann spendete ihr 2017 eine seiner Nieren. In der Autobiografie "My Love Story" berichtete sie 2019 über viele schmerzhafte Erfahrungen im Leben, würdigte Bach aber als ihren Retter und die größte Liebe ihres Lebens.