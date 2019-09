Ric Ocasek während der Rock and Roll Hall of Fame Zeremonie zur Aufnahme der "Cars".

Ric Ocasek, Frontmann der Rockband The Cars, ist tot in seiner New Yorker Wohnung aufgefunden worden. Beamte hätten den 75-Jährigen nach einem Notruf am Sonntagnachmittag (Ortszeit) in dem Apartment in Manhattan entdeckt, teilte die Polizei mit. Hinweise auf ein Verbrechen gebe es nicht, ein Gerichtsmediziner solle aber die Todesursache klären.

Ocaseks Tod kommt ein Jahr nach der Aufnahme von The Cars in die Rock and Roll Hall of Fame. Die Gruppe gründeten Ocasek und Bassist Benjamin Orr - zwei befreundete Ex-Hippies - in Boston im Jahr 1976. Zwar war das Duo damals um einiges älter als viele Rock-Kollegen. Trotzdem sollten die Cars mit einer Mischung aus New Wave, 60's-Pop und 70's-Glamrock zu einer der bedeutendsten amerikanischen Bands der späten Siebziger- und der Achtzigerjahre aufsteigen.

Einfluss der Cars noch lange spürbar

Großen Anteil daran hatten Ocaseks minimalistischer, trockener Gesangsstil und seine schlaksige Erscheinung, mit der er der Band seinen Stempel aufdrückte. Zudem spielte er die Lead-Gitarre.

Die ersten drei Songs des nach dem Bandnamen benannten Debütalbums wurden allesamt Hitsingles und gehören seit Langem zum Inventar vieler Radiosender: "Good Times Roll", "My Best Friend's Girl" und "Just What I Needed". Ihren kommerziellen Höhepunkt erreichten The Cars mit "Heartbeat City" von 1984, auf dem sich Charterfolge wie "You Might Think", "Magic" und die von Orr gesungene, eher untypische Ballade "Drive" finden. Beim damals äußerst mächtigen Sender MTV liefen die Musikvideos der Band rauf und runter.

1988 löste sich die Gruppe auf, doch war ihr Einfluss noch bis weit in die Neunzigerjahre spürbar. Kultsänger Kurt Cobain und Nirvana legten bei ihrer letzten Live-Show 1994 eine Coverversion von "My Best Friend's Girl" hin, und Ocasek produzierte Alben jüngerer Bands wie Weezer, No Doubt und Bad Religion.

Bandkollege Orr starb schon 2010

Ocasek wuchs in Baltimore auf, seine Familie zog in seinen Teenagerjahren nach Cleveland. Nach seiner Begegnung mit Orr im Jahr 1965 und ersten gemeinsamen Banderfahrungen zogen sie in den Siebzigerjahren nach Boston. Bei der Zeremonie anlässlich der Aufnahme von The Cars in die Rock and Roll Hall of Fame 2018 würdigte Ocasek seinen Freund Orr, der 2010 an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben war. "Es ist ziemlich komisch, hier ohne ihn zu sein", sagte Ocasek damals.

Im Mai jenes Jahres wurde zudem sein Ehe-Aus mit Model und Schauspielerin Paulina Porizkova nach 28 gemeinsamen Jahren bekannt. Ihre Familie sei wie ein "gut gebautes Auto", erklärte Porizkova damals. "Wie ein Fahrrad treten mein Ehemann und ich nicht mehr im Gleichschritt in die Pedale", ergänzte sie. Das Paar hatte sich einst beim Musikvideo-Dreh für "Drive" kennengelernt. Ocasek hatte sechs Söhne - jeweils zwei aus drei Ehen.