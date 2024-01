Silke Schröder, Vorstandsmitglied des Vereins Deutsche Sprache, hat an einem Geheimtreffen rechter Netzwerke teilgenommen. Nach Kritik etwa von Peter Sloterdijk hat sie ihren Posten aufgegeben.

Von Lothar Müller

An diesem Montag hat die sprachkritische "Unwort"-Aktion den Begriff "Remigration" zum "Unwort des Jahres 2023" erklärt. Dazu dürfte der in der vergangenen Woche publizierte Bericht des Recherchekollektivs Correctiv über ein Geheimtreffen zwischen AfD-Mitgliedern, Rechtsextremisten und einigen Unternehmern im November 2023 in Potsdam beigetragen haben. Auf dem Treffen wurde ein "Masterplan" vorgestellt und erörtert, der das Ziel hat, "die Ansiedlung von Ausländern rückabzuwickeln".