Lizzo bei ihrer Show am Rockefeller Plaza in New York.

Drei ehemalige Tänzerinnen von Lizzo haben am Dienstag vor dem Los Angeles Superior Court Klage gegen die Sängerin eingereicht. Sie beschuldigen die 35-Jährige und die Chefin ihres Tanz-Ensembles, während der diesjährigen Tour ein unzumutbares Arbeitsumfeld geschaffen zu haben, wie amerikanische Medien berichten. Die Rede ist von sexueller Belästigung, Body Shaming und Diskriminierung.

Der Sender NBC zitiert aus der 44-seitigen Klageschrift, die drei Tänzerinnen seien "einer offenkundig sexuellen Atmosphäre ausgesetzt gewesen, die ihren Arbeitsplatz durchdrungen" habe, wozu auch "Ausflüge gehörten, bei denen Nacktheit und Sexualität im Mittelpunkt standen".

Die Beklagten sind Melissa Jefferson, bekannt als Lizzo, ihre Produktionsfirma Big Grrrl Big Touring Inc. und Shirlene Quigley, der Tanzchefin der Tournee. In einem Nachtclub in Amsterdam etwa, so heißt es in der Klage, habe Lizzo ihre Angestellten trotz deren Widerspruch dazu gedrängt, Stripperinnen zu berühren und mit Dildos zu hantieren. Zudem ist die Rede von einem "qualvollen" zwölfstündigen Vortanzen, zu dem die Tänzerinnen gedrängt worden seien. Die Sängerin und ihre Produktionsfirma haben sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Lizzo steht für Empowerment, Selbstliebe und Shapewear

Wo der Partyspaß endet und wo der Missbrauch beginnt, muss nun ein Gericht entscheiden. "Die erschreckende Art und Weise, wie Lizzo und ihr Management-Team ihre Tänzerinnen behandelt haben, scheint allem zu widersprechen, wofür Lizzo öffentlich steht, während sie privat ihre Tänzerinnen mit ihrem Gewicht beschämt und sie auf eine Weise erniedrigt, die nicht nur illegal, sondern demoralisierend ist", kritisierte der Anwalt der Klägerinnen, Ron Zambrano, in einer Pressemitteilung.

Lizzo ist seit ihrem Hit "Truth Hurts" 2019 ein Weltstar, sie wird für ihre Musik verehrt, aber auch dafür, dass sie für Body Positivity, Empowerment und Selbstliebe einsteht und Vielfalt in allen Formen feiert - in ihren Songs, Shows, einer eigenen Shapewear-Kollektion ohne Größenbeschränkung, in Interviews und Postings . Für "About Damn Time" wurde sie in diesem Jahr mit dem Grammy für die Aufnahme des Jahres ausgezeichnet.

Zwei der Klägerinnen, Arianna Davis und Crystal Williams, traten mit Lizzo auf, nachdem sie 2021 an Lizzos Reality-TV-Show auf Amazon Prime, "Watch Out for the Big Grrrls", teilgenommen hatten. Zwei Jahre später, im Frühjahr 2023 wurden sie laut Klageschrift entlassen. Die dritte, Noelle Rodriguez, wurde im 2021 nach einem Auftritt in einem Musikvideo verpflichtet und ist inzwischen nicht mehr Teil der Truppe.