17. August 2018, 18:52 Uhr Literatur Tochter, Mutter, Großmutter

Geboren in Berlin, aufgewachsen in Österreich, hängen geblieben in Schwabing: Barbara Bronnen.

Der Münchner Schriftstellerin Barbara Bronnen zum 80. Geburtstag

Von Eva-Elisabeth Fischer

Die Bronnen-Schwestern, sie sind dort zu finden, wo sie seit langem leben und wo wach gehalten wird, was es in Wirklichkeit nurmehr in künstlichen Nischen gibt - eine Mischung aus Kunst und kultivierter Unterhaltung, getragen vom gemeinsamen, auch kritischen Esprit einer Stadt und dem Viertel, wo einst die Boheme zu Hause war: Schwabing. Der "Seerosenkreis", ein Zusammenschluss von Literaten und bildenden Künstlern, 1948 als trotzige Reanimation des alten Schwabings auf den geistigen und realen Trümmern Münchens gegründet, ist so ein Ort.

Oder auch ein Traditionscafé gegenüber der Feldherrnhalle, wo die Menschenbeobachterin, welche Barbara, die ältere der beiden, nun mal ist, das Material fand für ihre sehr persönlichen, auch kommentierenden Reflexionen vor historisch-politischem Hintergrund. Das Buch "Die Feldherrnhalle" über das steinerne Mal einer wechselvollen Geschichte, wo ochsenblutrote Hakenkreuzfahnen Adolf Hitlers Reden umwehten, Studenten gegen die Notstandsgesetze demonstrierten und sich heute Freizeitlookträger unter die geldige Klientel des Viertels mischen, ist, 2016 erschienen, ihr bisher letztes.

Die sinnliche Barbara und die kühl-blonde Franziska sind ein eingeschworenes Gespann von Geburt an. Die beiden Schwestern, die eine Schriftstellerin, die andere Schauspielerin, teilen ihre schwierige Herkunft als Kriegskinder eines Dichtervaters und Gesinnungs-Chamäleons, der sich seine Biografie nach Gutdünken neu erfunden und gerichtlich erstritten hat. An diesem ihrem Vater Arnolt Bronnen hat sich Barbara Bronnen zeitlebens und 2012 letztgültig in "Meine Väter" literarisch abgearbeitet; akribisch recherchiert, aber schonend vom Wohlwollen der immer noch um Liebe ringenden Tochter diktiert.

Arnolt Bronnen ist 1959 mit 64 Jahren gestorben, also längst nicht so alt geworden wie seine schreibende Tochter. Die nämlich feiert an diesem Sonntag, dem 19. August, ihren 80. Geburtstag. Und ihr Sohn Florian kann mit nunmehr 42 Jahren wiederum zusammen mit seiner Tochter nachlesen "Wie mein Kind mich bekommen hat", Barbara Bronnens gebundene Erfahrungen zu ihrer mit 38 Jahren damals noch besonderen, weil späten ersten (und einzigen) Mutterschaft. So ist das mit einer Literatin, die als notorische Tagebuchschreiberin alles notiert, um es dann irgendwann zu verwerten, wobei sie beständig ihr nächstes Umfeld literarisiert. Wer als Figur taugt, erkennt sich in ihren Büchern leichthin wieder.

Über ihre langwährende Auseinandersetzung mit dem Alter, mit den Alten, mit der Großmutter, der Mutter; mit dem letzten Lebensgefährten, mit Hinfälligkeit, Demenz und Selbstbestimmtheit auch in der Wahl des Todeszeitpunkts ("Liebe bis in den Tod"), ist sie selbst alt geworden. Und findet (allen Malaisen zum Trotz) - auch dies in einem Buchtitel festgehalten, nämlich: "Du brauchst viele Jahre, um jung zu werden". Gleichzeitig sagt sie, dass ihr Omas mit Knoten lieber seien als all die alterslosen Selbstoptimiererinnen von heute.

Barbara Bronnen mit Knoten? Niemals! Sie eröffnet ihre Website nicht zufällig mit einem Bild von Tamara de Lempicka, der berühmten Art-déco-Malerin, deren Gemälden sie entsprungen zu sein scheint mit ihrem lodernd roten Haar und den extravaganten Kleidern. Geboren ist sie in Berlin, aufgewachsen in Österreich, doch in München blieb sie hängen. Hier studierte sie Germanistik und Philosophie und wehte auf dem Fahrrad durch Schwabing. Sie fing als Journalistin an und reifte zur preiswürdigen Schriftstellerin, 2015 auch ausgezeichnet mit dem Schwabinger Kunstpreis. Ihr Schreibort liegt in einem toskanischen Bergdorf nahe Grosseto. Auch über die Toskana hat sie Bücher geschrieben, darin einen unvergesslichen Lobgesang auf die Olive. Oliven wird sie sicherlich beim Umtrunk in ihrer Schwabinger Dachwohnung reichen, wo ihr am Sonntag ihre Nächsten auf ein noch langes, gesundes Schriftstellerinnenleben zuprosten. Die guten Wünsche für ihren Vater Arnolt, der, ebenfalls am 19. August, vor 123 Jahren in Wien geboren wurde, inklusive.