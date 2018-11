26. November 2018, 19:00 Uhr Literatur Kulturförderpreis für "Hörgang"

"Mit diesem Projekt werden neue Formen der Literatur erfahrbar": Diese Worte aus der Laudatio der baden-württembergischen Wissenschaftsministerin Theresia Bauer gelten dem Münchner Projekt "Hörgang". Jedes Jahr lädt das Team h+s Veranstaltungen um Otger Holleschek und Matthias Schlick in einen anderen Stadtteil zu Lesungen in den unterschiedlichsten Locations, ob Wohnzimmer, Firmen oder auch mal Gefängnisse. Dafür erhielten sie in der vergangenen Woche in Berlin den "Deutschen Kulturförderpreis 2018" des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft. Der Preis ist zwar undotiert - doch gefeiert wurde am Samstag im MMA in München trotzdem.