Er war einer der großen Schauspieler des indischen Bollywood-Kinos und spielte in Hollywood-Filmen wie "Slumdog Millionär" und "Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger".

Der indische Schauspieler Irrfan Khan ist im Alter von 53 Jahren gestorben. Er starb an Komplikationen nach einer Infektion des Dickdarms, sagte ein Sprecher des Krankenhauses in Mumbai, wohin der Schauspieler gebracht worden war. 2018 wurde bei Khan Krebs festgestellt und er ließ sich länger in London behandeln. Im vergangenen Jahr kehrte er zurück nach Indien und begann wieder zu arbeiten.

Khan galt als einer der besten indischen Schauspieler und war bekannt dafür, mit einem Zucken seiner Augenbrauen oder einer Augenbewegung ein breites Spektrum an Emotionen zu zeigen. Er werde eine große Lücke hinterlassen, schrieb Bollywood-Größe Amitabh Bachchan auf Twitter.

In "Slumdog Millionär" spielte er einen pragmatischen Polizisten, in "Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger" verkörperte er den erwachsenen Piscine "Pi" Molitor Patel.