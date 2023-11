In seinen Büchern beginnt in München meist das Unheil: der Kunsthistoriker, Journalist, Autor Florian Illies.

Von Florian Illies

Der Ehrenpreis des Bayerischen Buchpreises wird offensichtlich nicht für eine besonders ehrenvolle Rolle Bayerns oder Münchens in den Büchern des Preisträgers verliehen. Im Gegenteil: Wenn in meinen Büchern München auftaucht, beginnt immer das Unheil. In "Generation Golf" fürchtet sich der Autor vor den Prüfungsaufgaben des bayerischen Abiturs und vor den dicken Opelfahrzeugen, deren Rückscheibe mit dem Albtraum-Aufkleber "Nicht hupen, Fahrer träumt vom FC Bayern" zugeklebt ist.