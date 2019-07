17. Juli 2019, 09:11 Uhr Literatur Bestsellerautor Andrea Camilleri ist tot

Der italienische Bestsellerautor Andrea Camilleri ist im Alter von 93 Jahren gestorben.

Bekannt wurde der gebürtige Sizilianer vor allem mit seinen Kriminalromanen über Kommissar Salvo Montalbano.

Camilleri galt als wichtige kritische Stimme des Landes und nahm bis ins hohe Alter an öffentlichen Debatten teil.

Der italienische Schriftsteller Andrea Camilleri ist tot. Er starb am Mittwoch in Rom, wie die Gesundheitsbehörde der Stadt mitteilte. Vor vier Wochen war der Bestsellerautor in kritischem Zustand wegen Herz- und Atem-Problemen ins Krankenhaus eingeliefert und ins Reanimationszentrum gebracht worden.

Der 1925 geborene Sizilianer war vor allem für seine Kriminalromane bekannt. Seine erfolgreichste Figur, der kauzige Kommissar Salvo Montalbano, machte ihn international berühmt. Insgesamt schrieb Camilleri mehr als 100 Bücher, erst mit fast 70 Jahren schaffte er aber mit seinen "Montalbano"-Krimis den Durchbruch.

Der Autor scheute auch im hohen Alter die Öffentlichkeit nicht. Noch für den 15. Juli hatte er einen Auftritt in Rom geplant. Schlagzeilen machte er zuletzt mit kritischen Äußerungen über den italienischen Innenminister Matteo Salvini: Dass dieser sich in der Öffentlichkeit oft mit einem Rosenkranz zeige, rufe Brechreiz in ihm hervor, hatte Camilleri gesagt. Camilleri galt als kritische Stimme des Landes und warf auch in seinen Geschichten immer wieder ein Schlaglicht auf heikle Themen wie Korruption oder das organisierte Verbrechen.