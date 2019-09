Brittany Howard - "Jaime" (Sony Music)

Brittany Howard, eigentlich Kopf und Sängerin der "Alabama Shakes", hat mit "Jaime" ihr erstes Soloalbum aufgenommen. Das Debüt der Alabama Shakes war vor vier Jahren mit elegant verrumpelten Soulbluesrock-Hits wie "Don't Wanna Fight" eine kleine Retropop-Sensation. Auf "Jamie" fehlen Geniestreiche dieser Art, das ist aber gar kein besonderes Problem. Die Platte ist dafür eine große, immer leicht verschleppte, warme Soul-Meditation, retro und doch nie altbacken, was auch am ganz eigenen Zauber der Stimme Howards liegt, die immer ein bisschen so klingt wie ein Frosch mit einer sehr, sehr guten Soulstimme. Von Jens-Christian Rabe