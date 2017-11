2. November 2017, 11:00 Uhr Test Jetzt knallt's! Das sind die leckersten Popcorn-Sorten









Popcorn gibt es nun auch in den Sorten Spekulatius, Ingwer und Heidelbeere. Ernährungs- und Gesundheits-Autorin Christiane Kührt und ihr Sohn Tobias haben neun Sorten getestet.

Von Christine Mortag

Einfach nur süß oder einfach nur salzig, mal mehr, mal weniger überzuckert: Das waren lange die einzigen geschmacklichen Alternativen, die man beim Popcorn hatte. Das ändert sich gerade. Immer mehr Hersteller bringen außergewöhnliche Sorten auf den Markt. Besonders erfinderisch sind junge Unternehmen, die sich mit kleinen Manufakturen in Berlin, Hamburg, Bremen oder Taucha bei Leipzig selbständig gemacht haben. Da wird alles Mögliche ausprobiert: Popcorn mit Wasabi-Chili-Geschmack oder mit Zartbitterschokolade-Ingwer. Manches schmeckt nach Käse, anderes nach Spekulatius.

Längst wird der aufgepoppte Mais auch nicht mehr nur im Kino oder auf Kindergeburtstagen gegessen. Weil sie angeblich so wenige Kalorien haben, werden sie jetzt gern als der gesündere Knabbersnack und Chips-Ersatz angepriesen. Das stimmt nicht ganz. "Wir waren selbst erstaunt", sagt die Expertin Christiane Kührt. "Viele der getesteten Popcorn-Sorten hatten genauso viele Kalorien wie Chips oder Schokolade. Nur 'GoldCorn Caramel Spekulatius' lag mit 345 Kalorien pro 100 Gramm deutlich darunter." Zum Vergleich: Eine Tafel Zartbitterschokolade hat etwa 490 Kalorien, Chips kommen auf etwa 530. Gesünder scheinen die Maiskörner tatsächlich zu sein: In Popcorn steckt eine höhere Menge an zellschützenden Antioxidantien als in der gleichen Menge Obst und Gemüse. Das fanden Chemiker der Universität Scranton im US-Bundesstaat Pennsylvania heraus.

Popcorn sollen Indianer schon vor 4000 Jahren gegessen haben, aber nicht alle Maissorten eignen sich dafür. Mit dem hierzulande wachsenden Futtermais wird das nichts. Man braucht Puffmais, der extra dafür angebaut wird. Den gibt es in zwei Sorten: Der Butterfly-Mais erreicht wegen seiner zerfaserten, schmetterlingsähnlichen Form ein größeres Volumen, der Mushroom-Mais erinnert mit seiner Kontur an einen Champignon und lässt sich besser karamellisieren. Wer Popcorn selber machen will, sollte vorsichtig sein: In heißem Fett können Maiskörner bis zu zwei Meter hoch springen.