17. Februar 2018, 16:39 Uhr Olympia Das bringt die Nacht

Skifahrer Marcel Hirscher will im Riesenslalom die nächste Goldmedaille. Das deutsche Eishockey-Nationalteam braucht dringend einen Sieg.

Ski alpin: Nach den Speed-Rennen beginnt mit dem Riesenslalom der Männer die Zeit der Techniker. Favorit ist der österreichische Weltmeister Marcel Hirscher, der mit dem Sieg in der Kombination sein erstes Olympia-Gold gewonnen hatte. Für Deutschland gehen Linus Straßer, Fritz Dopfer und Alexander Schmid an den Start. Der erste Durchgang beginnt um 2.15 Uhr, der zweite um 5.45 Uhr (Hier geht es zum SZ-Liveticker).

Eishockey: Deutschland spielt im letzten Vorrundenspiel am Sonntag (ab 4.10 Uhr) gegen Norwegen. Für das Team von Bundestrainer Marco Sturm geht es um eine gute Ausgangslage für die Qualifikationsspiele für das Viertelfinale. Sollte Deutschland erneut verlieren, droht ein vermeintlich stärkerer Gegner am Dienstag. Überraschend im Tor steht wie beim 2:5 zum Auftakt gegen Finnland der Münchner Danny aus den Birken - trotz der überragenden Leistung von Ingolstadts Timo Pielmeier beim 0:1 am Freitag gegen Schweden.

Langlauf: Andreas Katz, Thomas Bing, Lucas Bögl und Jonas Dobler werden die deutsche Langlauf-Staffel bilden. Nicht mit dabei ist damit Sebastian Eisenlauer, der eher als Sprint-Spezialist gilt. Für eine Medaille über 4 x 10 Kilometer sind die Deutschen nur Außenseiter. Die beste Platzierung im Einzel schaffte der Thüringer Bing, der im Skiathlon überraschend Elfter wurde. Das Rennen startet um 7.15 Uhr.

Biathlon: Die deutschen Biathleten um Sprint-Olympiasieger Arnd Peiffer haben im Massenstart die letzte Chance auf eine Einzelmedaille bei den Winterspielen von Pyeongchang. Neben Peiffer nominierte Bundestrainer Marc Kirchner den Verfolgungsdritten Benedikt Doll sowie Weltmeister Simon Schempp und Erik Lesser für das Rennen über 15 Kilometer. Das Rennen startet um 12.15, auch im SZ-Liveticker.

Bob: Die deutschen Bob-Piloten um Serien-Weltmeister Francesco Friedrich beginnen im kleinen Schlitten ihre Jagd auf die Medaillen. Friedrich hatte in den Trainings aus deutscher Sicht mit Anschieber Thorsten Margis den besten Eindruck gemacht, doch auch Nico Walther mit Kevin Kuske und Johannes Lochner mit Christopher Weber sind aussichtsreich. Bei den Winterspielen in Sotschi 2014 blieb das deutsche Team erstmals seit 50 Jahren ohne Medaille. Die Entscheidung fällt in den Läufen drei und vier am Montag. Der erste Lauf startet um 12.05 Uhr, der zweite um 13.40 Uhr (Hier geht es zum SZ-Liveticker).