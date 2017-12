29. Dezember 2017, 14:56 Uhr Groundhopper im Fußball Drei Leben für den Fußball









Feedback

Der Bamberger Groundhopper Christian Aumüller hat schon mehr als 915 Stadien und Sportplätze weltweit besucht.

Er habe drei Leben, erzählt der 41-Jährige, "ein Privatleben, ein Arbeitsleben und ein Leben als Groundhopper".

Nach Tschechien fährt er besonders gerne - wegen der Bratwurst.

Von Sebastian Leisgang

Seit drei Wochen sei er trocken, sagt Christian Aumüller und lächelt milde, ehe er zur Bierflasche greift, die vor ihm auf dem Tisch steht. Er nimmt einen kräftigen Schluck, dann lächelt er wieder. Gut, man muss dazu sagen: Genau genommen trinkt Aumüller kein Bier - es ist Radler. Und trocken, das meint er nur im übertragenen Sinne. Eigentlich will er sagen: Er hat schon eine Weile keinen Fußballplatz mehr betreten. Drei Wochen lang. Und das muss man doch erwähnen: wenn man so lange abstinent ist. Ist ja auch eine Leistung.

Aumüller ist eine multiple Persönlichkeit. Man tritt ihm mit dieser Aussage nicht zu nahe: Aumüller, 41, sagt es selbst. Er lebt mit seiner Freundin und seiner neun Monate alten Tochter in Bamberg, geht als IT-Manager einem geregelten Beruf nach - und führt doch mehr als ein Leben. Aumüller unterteilt nicht zwischen einem Privat- und einem Arbeitsleben, wie das andere Leute machen. Aumüller sagt: "Ich habe ein Privatleben, ein Arbeitsleben und ein Leben als Groundhopper." Dann folgt der Satz mit der multiplen Persönlichkeit.

Man kann Aumüller durchaus ernst nehmen, wenn er das sagt. Er kann sehr wohl trennen: zwischen den drei Leben, die er führt. Aumüller hat nicht nur das so genannte Hoppen im Sinn, das exzessive Besuchen unterschiedlichster Fußballplätze auf der ganzen Welt, das zeigt alleine dieses: Er schlägt vor, sich zum Gespräch abends in der Bamberger Innenstadt zu treffen. Eigentlich, sagt er, sei es kein Problem, sich bei ihm zu Hause zu unterhalten, aber seine Tochter schlafe halt früh.

Heikler Grenzübergang auf Zypern

"Für manche ist Hoppen kein Hobby - sondern eine Sucht. Die gehen jeden Tag nach Feierabend raus und nehmen jeden Rotz bei Wind und Wetter mit", ruft Aumüller jetzt also in einem Lokal in der Innenstadt. Dann erzählt er, wie er selbst zu Partien in Castrop-Rauxel gefahren sei, zu Jugendpartien in Bad Staffelstein, zu Frauenspielen in Hongkong, und zu Begegnungen, die einen heiklen Grenzübergang zwischen Zypern und Nordzypern erforderten: überall gepanzerte Fahrzeuge, Stacheldrahtbarrieren, Wachtürme, "wie bei der Berliner Mauer. Fand ich komisch. Aber geil. Hat Spaß gemacht."

In diesem Moment fragt man sich: Wen meint er mit manche, wenn er von einer Sucht spricht? Auch sich selbst? Was sonst - wenn keine Sucht - treibt einen dazu, so etwas auf sich zu nehmen?

Wenn Aumüller seine Faszination erklären will, dann beginnt er mit den Anfängen. Mitte der Neunziger. Aumüller ist in Greifswald großgeworden, rund 100 Kilometer östlich von Rostock, unweit der Ostsee. Er war gerade der Pubertät entwachsen, und Hansa, "das große Ding in der Region", wie er sagt, kam zu einem Testspiel in seine Heimatstadt. Aumüller ließ sich von Rostock infizieren, zu Bundesligazeiten ging er aus Lokalpatriotismus zu den Heimspielen, er selbst hat nie Fußball gespielt. Irgendwann begleitete er Hansa auch zu den Auswärtsspielen - und fand Gefallen an den Reisen.