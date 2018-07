8. Juli 2018, 16:44 Uhr Formel 1 Vettel siegt in Silverstone - Hamilton nach irrer Aufholjagd Zweiter

Auswärtssieg in Großbritannien - Sebastian Vettel gewinnt den Großen Preis in Silverstone.

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel hat den Grand Prix von Großbritannien gewonnen und seine Führung in der Gesamtwertung der Formel 1 ausgebaut.

Lewis Hamilton wurde nach einer Kollison kurz nach Beginn Zweiter und verpasste bei seinem Heimrennen den fünften Sieg in Serie.

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel hat den Großen Preis von Großbritannien gewonnen und seinen Vorsprung in der Weltmeisterschaft auf Titelverteidiger Lewis Hamilton ausgerechnet bei dessen Heimspiel ausgebaut.

Der Heppenheimer setzte sich in Silverstone bei seinem 51. Formel-1-Erfolg vor Hamilton im Mercedes und seinem Ferrari-Kollegen Kimi Räikkönen (Finnland) durch. Durch seinen vierten Erfolg im zehnten Saisonrennen baute Vettel vor seinem Heim-Grand-Prix in Hockenheim am 22. Juli seinen Vorsprung auf Hamilton von einem auf acht Punkte aus.

"Danke, Jungs, tatatata", funkte der Hesse nach der Zieldurchfahrt. Der 31-Jährige hatte sich den zweiten Erfolg in Silverstone nach 2009 durch einen Klassestart verdient, als er den den Lokalhelden Hamilton hinter sich ließ. Doch Vettel musste bis zum Schluss kämpfen. Nach zwei Safety-Car-Phasen lag er hinter Valtteri Bottas im zweiten Silberpfeil nur noch auf Rang zwei, kämpfte sich jedoch fünf Runden vor dem Ende wieder vorbei und war nicht mehr zu stoppen. "Ich hatte Sorge, ob ich das Rennen beenden kann, aber mit all dem Adrenalin ging es", sagte Vettel, der von Nackenschmerzen gehandicapt war: "Ich bin sehr zufrieden. Was für ein toller Tag."

In den vergangenen vier Jahren hatte stets Hamilton, der sich am Sonntag nach einer Kollision mit Räikkönen in der ersten Runde vom Ende des Feldes nach vorne kämpfen musste, in Silverstone triumphiert. Renault-Pilot Nico Hülkenberg (Emmerich) wurde Sechster.