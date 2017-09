3. September 2017, 17:13 Uhr Formel 1 Vettel fühlt sich "wie der König der Welt"









Ein langweiliger Grand Prix mit markanten Folgen: Monza-Sieger Lewis Hamilton übernimmt die Gesamtführung von Sebastian Vettel, der das Rennen schon im Qualifying verliert.

Vettel war trotz Verlust der WM-Führung zufrieden: "In der Auslaufrunde habe ich mich gefühlt wie der König der Welt."

Ferrari-Boss Sergio Marchionne sagte hingegen am RTL-Mikrofon: "Wir haben einfach völlig versagt. Das Set-up war falsch, wir haben die Strecke unterschätzt. Wir haben das Auto seit Belgien schlechter gemacht."

Von Philipp Schneider, Monza

Es kann auch in Monza sehr langweilig zugehen, daran ändert die Tatsache nichts, dass die Strecke durch den Königlichen Park die letzte echte Hochgeschwindigkeitsstrecke im Formel-1-Kalender ist. Das Streckenprofil ließe sich mit einem Carrerabahn-Einsteigerset nachbauen, in dessen Verpackung nicht genug Teile stecken für mehr Kurven und Schikanen. Wenn der Vollgasanteil bei nahezu 80 Prozent liegt und die Höchstgeschwindigkeiten irre 370 km/h erreichen, dann spüren die Ingenieure von Mercedes allerdings traditionell einen Schauer der Freude an ihrem Rücken hinunter wandern, all dies wusste man vorher, auch wenn Ferrari zuletzt auf der ebenfalls schnellen Piste von Spa in Bezug auf die Höchstgeschwindigkeit aufgeschlossen hatte.

Als indes Lewis Hamilton am Sonntag ganz nach oben auf das Podium stieg, rechts sein Kollege Valtteri Bottas, links Sebastian Vettel, da markierte dieser Moment am Tag des 70-jährigen Jubiläums der Scuderia den Wendepunkt im Titelrennen um die WM. Mit sieben Punkten Vorsprung war Vettel gestartet, nun liegt er drei Punkte zurück. Vettel war chancenlos und rollte so viel später als Hamilton durchs Ziel, dass der noch Zeit gefunden hätte, einen Instant-Kaffee aufzusetzen und diesen Vettel zur Begrüßung einzuschenken: 36,3 Sekunden.

"Ich liebe es hier, so viel Leidenschaft gibt es nicht mal in Silverstone", sagte Hamilton, als die Italiener die Strecke stürmten, auch dem Engländer zujubelten und eine irre Party feierten, die so angemessen wirkte wie das Streicherkonzert während des Untergangs der Titanic. Irgendwann rief Hamilton: "Mercedes Power ist besser als Ferrari Power!", da gab es Pfiffe. Vettel war trotzdem zufrieden: "Ich weiß, dass ich Dritter geworden bin. Aber in der Auslaufrunde habe ich mich gefühlt wie der König der Welt", sagte er.

Ferrari-Boss Sergio Marchionne urteilte härter: "Wir haben versagt. Wir haben Monza unterschätzt!" Vettel hatte das Rennen schon am Samstag verloren. In einem Qualifying, das wegen hartnäckigen Regenfalls zehnmal verschoben wurde. Für die Fahrer ist so eine Situation immer unangenehm. Sie müssen sich bereithalten und irgendwas gegen die Langeweile unternehmen, weil die Rennleitung die Veranstaltung immer nur in Häppchen von Viertelstunden verschiebt.

Kuchen in der Box

Bei Force India haben sie am Samstag Kuchen in der Box gegessen, während draußen der Regen prasselte. Esteban Ocon nutze diese Energie, um auf den dritten Platz der Startaufstellung zu rasen. Noch erstaunlicher geriet die erste Reihe, in der Lance Stroll, der 18-jährige Williams-Pilot, neben Lewis Hamilton parken durfte, der über die Pfützen in Monza geschwebt war, da schon 2,5 Sekunden schneller gekreist war als Vettel - und so seine 69. Karriere-Pole-Position eroberte, womit er den Rekordhalter Michael Schumacher überflügelte.

In Wahrheit hatte Stroll nur die viertbeste Zeit vorgelegt und Ocon die fünftbeste. Zwei Plätze rückten sie nach vorne, weil die schnelleren Red-Bull-Piloten Max Verstappen und Daniel Ricciardo Motorenteile getauscht hatten und strafversetzt wurden. Wie insgesamt zehn Fahrer, die gemeinsam um irre 150 Plätze nach hinten verschoben wurde. Ja, richtig: 150 Plätze.

Nun gibt es bekanntlich nur 20 Autos, die mitfahren in einem Formel-1-Rennen. Insofern kann man diese Kulmination von Strafen etwas albern finden. Allein Fernando Alonso wurde in der Theorie 35 Plätze nach hinten beordert, weil er den Turbolader tauschte (zehn Plätze) und noch fünf weitere Teile, für die er jeweils fünf Strafplätze kassierte. Im Internet kursierten am Samstag Landkarten von Italien mit den gefühlten Starplätzen der Fahrer. Alonso parkte in der Nähe von Neapel.