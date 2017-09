4. September 2017, 10:02 Uhr Deutschland bei der Volleyball-EM An der russischen Seele genagt









Deutschland gewinnt überraschend Silber bei der Volleyball-EM.

Im Finale heißt es am Ende 19:25, 25:20, 22:25, 25:17, 13:15 gegen Russland.

Trotzdem überwiegt der Stolz im deutschen Team.

Von Saskia Aleythe

Volleyball ist ein Sport des richtigen Timings, und weil Georg Grozer ein Meister seines Fachs ist, stimmte auch das am Sonntagabend in Krakau. Es war kurz nach 23 Uhr, 5:2 stand auf der Anzeige im fünften Satz gegen Russland, noch zehn Punkte fehlten den Deutschen zum historischen EM-Gold. Grozer hatte gerade in einem untypisch sanften Angriff den Ball übers Netz gehoben zum Punktgewinn, dann drehte er sich um zu seinen Kollegen und hielt inne. Er ging ein wenig in die Knie und bewegte seinen Körper wie ein chinesischer Kung-Fu-Kämpfer. Andächtig und zugleich ehrfurchteinflößend. Es passte wunderbar zu diesem Spiel.

Der chinesische Freudentanz wurde an diesem Abend nicht wieder vorgeführt, 13:15 ging der Tie-Break noch verloren, 2:3 nach Sätzen das Finale (19:25, 25:20, 22:25, 25:17, 13:15). Doch weil das historische EM-Gold durch historisches EM-Silber ersetzt werden konnte, schmerzte die knappe Niederlage nur kurz. Deutschland hatte sein erstes EM-Finale überhaupt gespielt und seine erste EM-Medaille überhaupt gewonnen, die vierte Medaille für die Männer nach WM-Gold der DDR 1970, Olympia-Silber der DDR 1972 und WM-Bronze 2014.

"Wer hätte das vor ein paar Wochen gedacht", meinte Sportdirektor Christian Dünnes, "ich bin superstolz auf die Spieler und den Staff." Als Grozer und Lukas Kampa und all die anderen Kollegen ihre Medaillen in Empfang nahmen, war die Freude schon wieder auf die Gesichter zurückgekehrt. "Das i-Tüpfelchen hat gefehlt", befand auch Außenangreifer Christian Fromm: "Wir können trotzdem auf uns stolz sein, gerade nach diesem Drama."

Wer wagte es, die Russen zu belästigen?

Dass sie Russland tatsächlich ärgern können, hätten vor diesem Finale Menschen mit großem Hang zum Risiko getippt. Es lief der zweite Satz in diesem Finale, 6:2 führten die Deutschen, nachdem sie den ersten verloren hatten, da rollte Russlands Trainer Sergej Schliapnikow zum ersten Mal genervt mit den Augen. Wer wagte es da, seine hochdekorierte Truppe mit Gegenwehr zu belästigen? Die Russen sind so ziemlich alles, was sich in internationalen Turnieren mit Rekord- und -Sieger kombinieren lässt, keinen einzigen Satz hatte das Team bei dieser EM verloren. Bis halt zu diesem Aufeinandertreffen im Finale mit den Deutschen.

Wie sehr diese Gegenwehr an der russischen Seele nagte, merkte man im dritten Satz: Beide Teams hatten nun einen gewonnen, von einem 6:10-Rückstand hatten sich die Deutschen auf ein 12:12 herangearbeitet - und dann wurde es feucht auf dem Spielfeld. In der Auszeit flog energisch eine Flasche über den Boden, geworfen von einem russischen Athleten. Es folgten minutenlange Wischarbeiten, die dem Spielfluss nicht zuträglich waren, was geschulten Volleyball-Beobachtern als fiese Finte vorkam, um Zeit zu schinden.

Folglich kippte auch die Stimmung in der Halle: Die Fans in Krakau pfiffen fortan die Russen aus und feuerten Deutschland an. Schliapnikow begann, munter durchzuwechseln. Satz drei schnappten sich knapp die Russen, und dann zeigte der deutsche Kader, warum man sich durchaus für ihn begeistern konnte.