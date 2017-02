5. Februar 2017, 09:45 Uhr Davis Cup Zverev-Brüder missachten das Drehbuch









Alexander und Mischa Zverev blockieren sich im Davis-Cup-Doppel gegen Außenseiter Belgien lange selbst. Nun droht in den Einzeln am Sonntag das Aus.

Von Philipp Schneider, Frankfurt

Da saßen sie nun. Die zwei Brüder und ihr Trainer. Etwas ungläubig blickten sie in die Runde. Wie die Hauptdarsteller eines soeben vorgetragenen Bühnenstücks, denen irgendwer vor der Aufführung ohne Rücksprache das Drehbuch umgeschrieben hatte. Und die sich nun trotzdem rechtfertigen mussten, weswegen sie die im ursprünglichen Skript geplante Pointe nicht gespielt hatten.

Das Drehbuch dieses Samstags hatte einen klarer Sieg der Zverevs vorgesehen - die Zverevs verloren. Statt Selbstbewusstsein auszustrahlen, agierten die beiden Brüder nervös. "Natürlich ist man angespannt, man ist ja nicht zum Spazieren hier", erklärte Mischa Zverev in einem für ihn ungewöhnlich spitzen Tonfall: "Wohlfühlen tut man sich nur, wenn man nach einem Sieg abends im Bett liegt und fernguckt." Dieses Szenario kam am Ende des zweiten von drei Spieltagen wahrlich nicht in Frage für die Mitglieder des deutschen Davis-Cup-Teams.

Anders als allgemein erwartet, liegt Deutschland am Ende eines tristen Samstags in der Frankfurter Ballsporthalle gegen Außenseiter Belgien nicht vorne, sondern zurück. Nachdem sich Alexander und Mischa Zverev im Doppel dem Duo Ruben Bemelmans und Joris De Loore nach 3:13 Stunden Spielzeit mit 3:6, 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 3:6 geschlagen geben mussten, steht es tatsächlich 2:1 für die Gäste, die ohne ihren Spitzenspieler David Goffin angereist waren. Deutschland muss nun am Sonntag (ab 13 Uhr) beide Einzel gewinnen, um doch noch den Einzug ins Viertelfinale zu schaffen.

"Krampfansätze in den Beinen"

Bislang sind Philipp Kohlschreiber und Alexander Zverev für die beiden Partien vorgesehen. "Ich gehe davon aus, dass wir so spielen, wie wir bei der Auslosung nominiert haben", sagte Kapitän Michael Kohlmann. Allerdings erwähnte er auch, dass Kohlschreiber, der am Freitag in fünf Sätzen gegen Steve Darcis verloren hatte, nach der Partie "Krampfansätze in beiden Beinen" gespürt habe.

In der Theorie war am Samstag alles angerichtet für ein Ereignis, das in der bunten Chronik des Deutschen Tennis-Bunds ein paar launige Extraseiten füllen sollte. Erstmals in seiner über einhundert Jahre alten Geschichte spielte ein Brüderpaar Doppel im Davis Cup. Und Brüderpaare sind ja grundsätzlich eine spannende Angelegenheit, seit sich Romulus und Remus um die Zitzen einer Wölfin balgten. Im Tennis können sich Brüder sehr ähnlich sein, wie die amerikanischen Zwillinge Bob und Mike Bryan, die in einer Art Symbiose leben und auf der Tour schon so lange gemeinsam Doppel spielen, dass man sich fast ein bisschen erschreckt, wenn man mal einen von ihnen alleine um die Ecke biegen sieht. Tennisbrüder können allerdings auch sehr unterschiedlich sein, wie beispielsweise die Engländer Andy und Jamie Murray. Oder die Zverevs, Mischa und Alexander.