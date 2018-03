7. März 2018, 19:01 Uhr Österreich Stau beim Bäcker

Eine Million Übernachtungen auf 10 000 Einheimische: Die Bewohner der Ferienregion am Wilden Kaiser in Tirol haben eine Initiative für mehr Lebensqualität gegründet.

Von Monika Maier-Albang

Postkarte mit Kehrseite: In Going und anderen Gemeinden fühlen sich viele von Besuchermassen bedrängt. (Foto: Alamy/mauritius images/nagelestock.com)

Vom Vater stammte die Idee, aus dem uralten Gasthaus ein Hotel zu machen. Doch seinerzeit, sagt Elisabeth Hauser, habe keiner außer ihm geglaubt, dass so ein Haus laufen kann, direkt an der Straße. "Hotels gehen bei uns nur nahe am Lift, dachte man damals." Sitzt man heute mit der Tochter im Stanglwirt, sind die einen Gäste auf dem Weg ins hauseigene Schwimmbad, die anderen werden im VIP-Shuttle an den Après-Ski-Buden im Ort vorbei zum Lift kutschiert. Und stolze Mütter sehen ...