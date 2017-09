7. September 2017, 16:20 Uhr Türkei In Türkei festgenommener Deutscher wieder frei









Er darf das Land allerdings vorerst nicht verlassen. Ihm und seiner Frau werden Verbindungen zur Gülen-Bewegung vorgeworfen.

Nach der Freilassung seiner Frau ist nun auch der im südtürkischen Antalya festgenommene Deutsche aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden. Er dürfe das Land jedoch vorerst nicht verlassen, meldete die türkische Nachrichtenagentur DHA.

Das deutsche Ehepaar mit türkischen Wurzeln war vergangene Woche am Flughafen der Touristenhochburg festgenommen worden. Sie besitzen nach eigenen Angaben nur die deutsche Staatsangehörigkeit.

Die Frau war vier Tage später ohne Auflagen auf freien Fuß gesetzt worden, wie ihr Anwalt dem Auswärtigen Amt mitteilte. Den beiden werden Verbindungen zur Gülen-Bewegung vorgeworfen, die von der türkischen Regierung für den Putschversuch am 15. Juli 2016 verantwortlich gemacht wird.

Die Inhaftierung einer zunehmenden Zahl von Deutschen in der Türkei hat zu einer schweren Krise in den Beziehungen zwischen den Regierungen in Berlin und Ankara geführt. Unter anderem sitzen der Welt-Korrespondent Deniz Yücel und der Menschenrechtler Peter Steudtner in Untersuchungshaft. Nach der Festnahme des Ehepaares in der vergangenen Woche hatte das Auswärtige Amt seine Reisehinweise für die Türkei erweitert. Es warnt Türkei-Touristen nun vor willkürlichen Festnahmen auch in Urlaubsgebieten.