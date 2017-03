25. März 2017, 10:04 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige









Von Barbara Galaktionow

Was wichtig ist

Dealmaker Trump scheitert an der Gesundheitsreform. Die Republikaner ziehen ihren Gesetzesentwurf zurück. Dem US-Präsidenten war es nicht gelungen, für die Abkehr von Obamacare eine Mehrheit im Repräsentantenhaus zu organisieren. Zur Nachricht. Jetzt ist der US-Präsident blamiert, doch vor allem die Republikaner trifft das Scheitern hart, analysiert US-Korrespondent Matthias Kolb.

EXKLUSIV Weise will lieber Arbeit als Hartz IV bezahlen - in bestimmten Fällen. Der scheidende Chef der Bundesagentur für Arbeit plädiert im Gespräch mit der SZ dafür, einen subventionierten Arbeitsmarkt für Langzeitarbeitslose ohne Qualifikation zu schaffen. Und er äußert sich über große Worte der Kanzlerin in der Flüchtlingskrise. Zur Meldung

Was wichtig wird

EU-Gipfel zum 60. Jubiläum der Römischen Verträge. 1957 gründeten sechs Staaten die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, quasi den Nukleus der Europäischen Union. Inzwischen ist das Bündnis massiv angewachsen, die Probleme jedoch auch. Nach dem Brexit-Beschluss soll das heutige Treffen in der italienischen Hauptstadt neue Impulse geben. Was dafür notwendig ist, sagt Stefan Kornelius in seiner Videoanalyse. In Rom, Berlin und anderen Städten soll beim "March for Europe" für das Bündnis demonstriert werden.

Saarländer wählen neues Landesparlament. Das Votum am Sonntag an der Saar ist das erste im sogenannten Superwahljahr 2017 mit drei Landtagswahlen und der Bundestagswahl. Interessant ist vor allem die Frage, inwieweit sich die Martin-Schulz-Euphorie in Stimmen für die SPD niederschlägt. Und was das für die künftige Regierung heißt. Umfragen zufolge könnte es für Rot-Rot reichen. Susanne Höll über die Gemengelage im Saarland

Frühstücksflocke

Erschöpfendes Weltkriegs-Relikt. Einige Dinge, die zu Kaisers Zeiten erfunden wurden, gibt es in Deutschland immer noch. Dazu gehört: die Zeitumstellung. An diesem Wochenende ist es wieder soweit: Um 2 Uhr früh am Sonntag werden die Uhren um eine Stunde vorgestellt. Im Gegensatz zur Zeit des Ersten Weltkriegs, als man sich dadurch Energiespareffekte erhoffte (Oliver Das Gupta weiß Näheres dazu), ist inzwischen klar, dass die Umstellung nichts bringt, aber viele Menschen stresst. VWL-Professor Korbinian von Blanckenburg fordert deshalb: Für immer Sommerzeit!