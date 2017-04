24. April 2017, 07:44 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige









Was heute wichtig ist

Von Dorothea Grass

Was wichtig ist

Frankreich: Macron und Le Pen in der Stichwahl ums Präsidentenamt. Bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl haben der Mitte-links-Politiker (Porträt lesen) und die Rechtspopulistin (zum Le-Pen-Porträt) laut Hochrechnungen die meisten Stimmen erhalten. Zum Bericht von Christian Wernicke und Leo Klimm. Die Zahlen zeigen: Die Rechte wächst, die Linke zerstört sich selbst. Dazu der Kommentar von Stefan Kornelius. Die Entscheidung, wer von beiden Präsident wird, fällt am 7. Mai.

Sipri-Studie über die weltweiten Militärausgaben. Jeder Nato-Mitgliedstaat sollte zwei Prozent seines Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Verteidigung investieren. Doch dem Stockholmer Friedensforschungsinstitut zufolge hätte das Militärbündnis dann gar nicht mehr Geld, sondern weniger. Einzelheiten von Silke Bigalke

Primera Division: Messi schießt Barcelona zum Sieg im Clásico. Der Argentinier führt sein Team in der Nachspielzeit zum 3:2-Erfolg gegen Real Madrid. Damit ist das Rennen um die spanische Meisterschaft wieder offen. Mehr dazu

Was wichtig wird

Gabriel beginnt Antrittsbesuch in Israel mit Holocaust-Gedenken. Deutschlands Außenminister trifft am israelischen Holocaust-Gedenktag in Tel Aviv ein und wird dann als erstes die Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem besuchen. Am Dienstag will er den israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu und Palästinenserpräsident Abbas treffen.

Seehofer erklärt sich. Am Wochenende hatte der bayerische Ministerpräsident einige Parteifreunde darüber informiert, entgegen seiner eigenen Ankündigung auch über die Landtagswahl 2018 hinaus Parteichef bleiben zu wollen und auch für eine erneute Kandidatur zum Ministerpräsidenten zur Verfügung zu stehen. Am Vormittag wird er wohl den Parteivorstand in München darüber offiziell in Kenntnis setzen. Eine Analyse

Beginn der Hannover Messe. Zum Auftakt der weltgrößten Industrieschau wird Kanzlerin Merkel ihren traditionellen Messerundgang mit der Ministerpräsidentin des diesjährigen Partnerlands Polen, Beata Szydlo, machen. Großes Thema der Messe wird die künftige Zusammenarbeit des Menschen mit selbstständigen Robotern sein.

Frühstücksflocke

So hässlich wie erstaunlich. Der Nacktmull sieht so aus, wie er heißt: ohne Körperbehaarung, mit winzigen Äuglein und großen Nagezähnen. Eigentlich müsste er aber Supermull heißen. Denn im Vergleich zu anderen Nagern seiner Gewichtsklasse wird er sehr alt (bis zu 28 Jahre), spürt keine Schmerzen und kann keinen Krebs bekommen. Jetzt haben Wissenschaftler noch herausgefunden: Nacktmulle können bis zu 18 Minuten die Luft anhalten. Lesen Sie hier mehr.