Nach einer Explosion in einem Supermarkt in St. Petersburg spricht der Präsident von einem Anschlag. Putin will nun härter gegen "Banditen" vorgehen.

Von Julian Hans , Moskau

Es genügte ein Wort des Präsidenten, um die Explosion in einem St. Petersburger Supermarkt am Mittwochabend als Anschlag einzustufen. "Gestern wurde in St. Petersburg ein Terrorakt verübt", sagte Wladimir Putin am Donnerstag bei einem Treffen mit Soldaten, die aus dem Einsatz in Syrien heimgekehrt waren. Er habe den Direktor des Geheimdienstes FSB angewiesen, bei der Verhaftung im Rahmen des Gesetzes zu handeln. "Aber wenn das Leben unserer Offiziere gefährdet ist, werden keine Gefangenen gemacht. Vernichten sie diese Banditen an Ort ...