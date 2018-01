10. Januar 2018, 18:55 Uhr Politische Bildung Verpflichtende Besuche









Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, spricht sich dafür aus, dass alle Schüler KZ-Gedenkstätten sehen sollten.

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat sich für verpflichtende Besuche in KZ-Gedenkstätten ausgesprochen. Die Idee halte er "prinzipiell für gut", sagte er im Deutschlandfunk. Er plädierte dafür, den Besuch aller Schüler höherer Klassen und aller Schulgattungen obligatorisch festzulegen. Wichtig sei eine entsprechende Vorbereitung. Auch für Flüchtlinge erachte er einen solchen Besuch für sinnvoll. Die Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli (SPD) hatte sich am Wochenende angesichts aktueller antisemitischer Vorfälle für Pflichtbesuche in früheren Konzentrationslagern ausgesprochen.