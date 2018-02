6. Februar 2018, 18:52 Uhr Polen Duda will unterschreiben









Der polnische Präsident will das umstrittene Holocaust-Gesetz mit seiner Unterschrift in Kraft setzen, es zugleich aber vom Verfassungsgericht prüfen lassen. Kritiker befürchten, das Gesetz werde die Meinungsfreiheit einschränken.

Trotz internationaler Proteste hat Polens Präsident Andrzej Duda am Dienstag angekündigt, er werde das umstrittene Holocaust-Gesetz unterschreiben. Er werde das unterschriebene Gesetz jedoch dem Verfassungsgericht zur Prüfung vorlegen, sagte Duda am Dienstag in Warschau. Das Gesetz hat eine diplomatische Krise mit Israel ausgelöst. Es sieht Geldstrafen oder bis zu drei Jahre Haft vor, wenn jemand etwa "öffentlich und entgegen den Fakten" dem polnischen Volk oder Staat die Verantwortung oder Mitverantwortung für vom "Dritten Reich" begangene Nazi-Verbrechen zuschreibt. Dies gilt auch für andere Verbrechen gegen den Frieden oder die Menschheit oder für Kriegsverbrechen. Gegner des Gesetzes sagen, es sei unpräzise formuliert. Dies könnten polnische Regierende benutzen, um Fälle, bei denen die Verantwortung von Polen bei Verbrechen an Juden nachgewiesen wurde, zu leugnen. Außerdem gefährde das Gesetz die freie Meinungsäußerung.