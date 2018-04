4. April 2018, 18:51 Uhr Österreich Wien gegen Kinder-Kopftuch

Das Tragen von Kopftüchern in Grundschulen und Kindergärten soll verboten werden. Laut Kanzler Kurz handelt es sich um ein "zunehmendes Phänomen".

Die österreichische Regierung will Kindern das Tragen von Kopftüchern in Kindergärten und Grundschulen verbieten. "Eine Verschleierung von Kleinkindern ist definitiv nichts, was in unserem Land Platz haben sollte", sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Mittwoch. Es gehe darum, muslimische Kleinkinder vor Diskriminierung zu schützen, aber auch der Entwicklung von Parallelgesellschaften entgegenzutreten, sagte der ÖVP-Politiker. Bis Sommer soll eine Gesetzesvorlage erarbeitet werden. Zahlen, wie viele Kinder betroffen sind, konnte die Regierung nicht vorlegen. Die Erhebung solcher Daten sei schwierig, sagte der Kanzler. es sei aber "ein zunehmendes Phänomen".