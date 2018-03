22. März 2018, 19:02 Uhr Niederlande Sie schmelzen dahin

Die Städte bleiben eher liberal-progressiv: Anhänger von Groenlinks freuen sich in der Wahlnacht in Amsterdam.

Bei der Kommunalwahl setzt sich die Zersplitterung fort. In den großen Städten liegen die Liberal-Progressiven vorn, aber auch die Rechte gewinnt hinzu. Verlierer sind die Linken.

Von Thomas Kirchner, Brüssel

Das Ergebnis der Kommunalwahlen in den Niederlanden fügt sich in einen seit Jahren anhaltenden Trend ein: die Abschmelzung der traditionellen Parteien und die zunehmende Zersplitterung der politischen Landschaft. In vielen Gemeinden müssen nun komplizierte Koalitionen gebildet werden. Es profitierten lokale Wählerlisten, die insgesamt mit großem Abstand die meisten Stimmen holten, etwa ein Drittel, und die sowohl in kleinen Gemeinden wie in großen Städten triumphierten. Landesweit stärkste Partei wurden die Christdemokraten vor den Rechtsliberalen von Ministerpräsident Mark Rutte. Während die Linke weiter an Boden verlor, festigten rechte Parteien ihre Position, schnitten aber nicht übermäßig gut ab. Die Auswirkungen auf die nationale Politik sind daher überschaubar.

Groenlinks erhielt nach dem guten Resultat bei der Parlamentswahl 2017 einen weiteren Schub. Die Partei mit Jesse Klaver an der Spitze legte gegenüber den Kommunalwahlen 2014 um drei Prozent zu und überholte in Amsterdam die linksliberalen D 66, die als Regierungspartei derzeit stark kritisiert werden. Die Hauptstadt mit ihren vielen Studenten bleibt somit fest in liberal-progressiver Hand. Aber auch in Utrecht, Delft, Nimwegen und Arnheim ist Groenlinks nun stärkste Kraft.

Umso schlechter erging es der Sozialistischen Partei und den Sozialdemokraten. Die Arbeitspartei sackte nach dem Desaster bei der Parlamentswahl weiter ab. In Amsterdam eroberte sie nach ersten Ergebnissen fünf Ratssitze. 2014 waren es zehn, 2010 fünfzehn gewesen. Auch in Utrecht verbuchten die Sozialdemokraten schwere Verluste.

Die EU- und islamkritische PVV von Geert Wilders eroberte Sitze in 30 Städten mit guten Ergebnissen vor allem in mittelgroßen Gemeinden. Vor vier Jahren war sie nur in Den Haag und Almere angetreten. Dort verlor sie diesmal, in Den Haag blieben ihr nur zwei von sieben Sitzen. Schwach ist sie auch in Rotterdam, wo sich die immigrationskritische Lokalpartei Leefbar Rotterdam auf Platz eins behaupten konnte. Das nationalistische Forum für Demokratie von Thierry Baudet trat nur in Amsterdam an, wo es voraussichtlich drei von 45 Mandaten eroberte, ebenso viel wie die Einwandererpartei Denk.

Bei einer parallelen Abstimmung über ein Gesetz für die Geheimdienste zeichnete sich ein knappes Nein ab. Das Gesetz soll den Diensten im Kampf gegen Terror und Verbrechen mehr Befugnisse beim Sammeln von Daten im Netz geben. Das Ergebnis des Votums ist nicht bindend. Es war das vorerst letzte Referendum dieser Art, das Parlament hatte das Instrument kürzlich abgeschafft.