23. April 2018, 22:53 Uhr Kanada Van rast in Menschenmenge

Toronto - Ein Lieferwagen ist im kanadischen Toronto in eine Gruppe von Fußgängern gefahren und hat dabei mehrere Menschen erfasst. Das Fahrzeug sei an einer belebten Kreuzung über den Randstein in eine Gruppe Fußgänger gefahren, teilte die Polizei in der kanadischen Metropole mit. Laut Augenzeugen soll die Geschwindigkeit des Vans sehr hoch gewesen sein. Ein Radiosender berichtete, es habe mehrere Tote gegeben. Die Hintergründe der Tat waren am Montagabend zunächst noch unklar. Die Polizei teilte lediglich mit, der Fahrer sei geflohen und später festgenommen worden; weitere Verdächtige gebe es nicht. Die betroffene Gegend liegt in einer Einkaufsmeile im Norden Torontos im Bezirk North York und ist tagsüber sehr belebt, dort liegen Geschäfte und Restaurants. Ein Zeuge sagte, er habe am Unfallort Menschen leblos auf der Straße liegen gesehen. Der Fahrer habe "die Leben so vieler Menschen zerstört, alles, was ihm in den Weg kam". Auch jemand mit einem Kinderwagen sei vom Auto erfasst worden. Eine Sprecherin der Notfallmedizin in Toronto erklärte, Ersthelfer hätten eine Reihe von Verletzen behandelt. Die Gegend wurde von der Polizei abgesperrt (Foto: Reuters), auch der U-Bahn-Verkehr wurde unterbrochen. Das mutmaßlich gemietete Auto stand nach dem Vorfall mit zerbeulter Motorhaube auf dem Gehweg. In Toronto trafen sich am Montag auch Minister der G7-Staaten, um den G7-Gipfel im Juni in Quebec vorzubereiten. Kanadas Premierminister Justin Trudeau äußerte sein Mitgefühl. "Unsere Herzen sind mit jedem Betroffenen", sagte er. Weiteres zu dem Vorfall werde sich erst noch herausstellen müssen. SZ