25. März 2018, 18:55 Uhr Israel Maas soll es richten

Der neue Außenminister wird beim Besuch in Israel mit hohen Erwartungen konfrontiert.

Von Alexandra Föderl-Schmid , Jerusalem

Heiko Maas hatte bei seiner Antrittsrede erklärt, er sei wegen Auschwitz in die Politik gegangen. In der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem rief er am Sonntag zum entschlossenen Kampf gegen Antisemitismus auf. (Foto: Ronen Zvulun/Reuters)

In diesem Moment wurde das, was während der Nazi-Zeit den Juden angetan wurde, konkret: Als Charlotte Knobloch in der Gedenkstätte Yad Vashem Außenminister Heiko Maas erzählte, wie sie den Holocaust überlebt hat. Die ehemalige Hausangestellte ihres Onkels, Kreszentia Hummel, gab sie als ihre uneheliche Tochter aus. Die Lebensretterin der heute 85-jährigen Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern wird als eine der "Gerechten unter den Völkern" in Yad Vashem geehrt.

Nach einem mehr als einstündigen Rundgang durch die Gedenkstätte schrieb der Außenminister ins Gästebuch: "Die Erinnerung darf niemals enden. Deutschland hat die Verantwortung für das grausamste Verbrechen der Menschheitsgeschichte. Die Shoah bleibt uns Mahnung und Auftrag, weltweit für Menschenrechte und Toleranz einzutreten. Jeder Form von Antisemitismus und Rassismus müssen wir uns entschieden entgegenstellen - jeden Tag und überall!" Er würdigte noch "im 70. Geburtsjahr Israels das Wunder unserer Freundschaft".

Yad Vashem war am Sonntag der erste Programmpunkt von Maas' Reise als Außenminister nach Israel und in die palästinensischen Gebiete. Er wurde auch von Präsident Reuven Rivlin empfangen. Von politischer Seite und in den Medien war aufmerksam registriert worden, dass der Sozialdemokrat bei seiner Antrittsrede Auschwitz - und nicht Willy Brandt - als Begründung für sein politisches Engagement genannt hatte. Sein Eintreten gegen Antisemitismus und dass er als Außenminister Israel als eines der ersten Länder einen Besuch abstattet, wurde gewürdigt.

Dementsprechend hoch sind auch die Erwartungen in Israel an den neuen Ressortchef im Auswärtigen Amt. Von ihm wird in Jerusalem erwartet, dass er deutlich "israelfreundlicher" als sein Vorgänger Sigmar Gabriel ist. Im vergangenen April war es während des Besuchs von Gabriel zu einem Eklat gekommen. Gabriel hatte auf ein Treffen mit Vertretern regierungskritischer Organisationen beharrt, Premierminister Benjamin Netanjahu hatte daraufhin den Termin mit ihm kurzfristig abgesagt. Bei einer seiner letzten Auslandsreisen Ende Januar traf Gabriel dann Netanjahu doch noch einmal.

Die Palästinenser hoffen, dass sich die Europäer stärker im Friedensprozess engagieren

Im neuen Koalitionsvertrag steht erstmals Kritik an der Siedlungspolitik. Aus Verärgerung über diese hatte Kanzlerin Angela Merkel im Vorjahr die deutsch-israelischen Regierungskonsultationen ausgesetzt. Netanjahu und Merkel kamen jedoch vergangene Woche in einem Telefonat überein, bald ein Treffen anzusetzen.

Bei seinem für diesen Montag geplanten Treffen mit Maas will Netanjahu auf die Aufkündigung des Atomabkommens mit Iran dringen. Die fünf UN-Vetomächte und Deutschland hatten das 2015 abgeschlossene Abkommen mit Iran verhandelt. Netanjahu hofft, Deutschland überzeugen zu können, dass Sanktionen nicht ausreichen. US-Präsident Donald Trump droht mit einer Kündigung, die im Mai erfolgen könnte.

Vor seinem Termin mit Netanjahu wird Maas von palästinensischer Seite den wiederholten Wunsch hören, dass sich die Europäer doch stärker im Nahost-Friedensprozess engagieren mögen. Die Palästinenser lehnen die USA seit der Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels als Vermittler ab und hoffen auf ein stärkeres Engagement der Europäer.

In Ramallah werden die Augen aber nicht nur auf Maas gerichtet sein, sondern auch auf den palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas und dessen Gesundheitszustand. Ein deutsch-palästinensischer Kardiologe soll stets in der Nähe von Abbas sein, der an diesem Tag seinen 83.

Geburtstag feiert. Von israelischen Medien wurde ein Bericht der taz aufgegriffen, wonach Maas als Justizminister im Februar 2017 mit seiner Amtskollegin Ajelet Schaked von der nationalistischen Partei Jüdisches Heim mit einem Hubschrauber über die von Israel besetzten Gebiete im Westjordanland geflogen sei. Ein solcher Protokollverstoß wäre für einen Außenminister fatal.