29. Dezember 2017, 18:45 Uhr EU Aufruf zum FPÖ-Boykott









Europäische Minister sollten keine Kollegen von der rechtspopulistischen FPÖ empfangen, fordern Intellektuelle in "Le Monde".

In einem Aufruf haben Intellektuelle sowie ehemalige Minister zur Ächtung der österreichischen Regierung und einem Boykott der österreichischen EU-Präsidentschaft aufgerufen. Europäische Minister sollten Kollegen der rechtspopulistischen FPÖ nicht empfangen, hieß es in dem Appell, den am Donnerstag LeMonde veröffentlichte. "Wir wenden den Blick nicht ab: Dies sind die Erben des Nationalsozialismus, die in der neuen österreichischen Regierung an die Macht gekommen sind", so die Unterzeichner. Zu ihnen gehören die Nazi-Jäger Beate und Serge Klarsfeld, der ehemalige französische Außenminister Bernard Kouchner, Spaniens Ex-Außenminister Miguel-Angel Moratinos, Kanadas Ex-Premierministerin Kim Campbell und der Friedensnobelpreisträger José Ramos-Horta.