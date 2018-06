26. Juni 2018, 14:23 Uhr Völlerndorf Mindestens 30 Verletzte bei Zugunglück in Österreich

Der entgleiste Zug der Mariazellerbahn in der Nähe der Ortschaft Völlerndorf in Niederösterreich.

Die Bahn war auf dem Weg nach St. Pölten, als zwei Waggons entgleisten. Die Ursache für das Unglück ist noch unklar.

Bei einem Zugunglück in Österreich sind mindestens 30 Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. Der Zug, der zur Mariazellerbahn gehört, war auf dem Weg nach St. Pölten in Niederösterreich, als gegen 7 Uhr morgens in der Nähe des Ortes Völlerndorf zwei Waggons entgleisten. Dabei fuhr der hintere Teil des Zuges auf den vorderen auf. Die Waggons kippten kurz vor einer Brücke um.

Mehr als ein Dutzend Rettungswägen und drei Hubschrauber waren im Einsatz. Dem ORF zufolge wurde bei dem Unglück auch die Oberleitung heruntergerissen, was die Rettungskräfte zunächst behinderte. In dem Zug saßen etwa 80 Menschen.

Die Ursache des Unfalls ist noch unklar. Derzeit werde der Fahrtenschreiber ausgewertet, sagte ein Sprecher des Zugbetreiber NÖVOG. Die Mariazellerbahn verbindet den bekannten Wallfahrtsort Mariazell in der Steiermark mit dem etwa 90 Kilometer entfernten St. Pölten.